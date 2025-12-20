BASCHET MASCULIN, ETAPA 13. CS VÂLCEA 1924 JOACĂ ASTAZI LA SIBIU, ORA 19

➡️Cu un pasiv de cinci înfrângeri consecutive în toate competițiile, CS Vâlcea 1924 merge la Sibiu pentru a întrerupe șirul rezultatelor negative și a începe urcușul in clasament.

➡️O partidă echilibrată, în care, totuși, vâlcenii sunt ușor favoriți, cu un John Jenkins probabil mai acomodat decât la ultima întâlnire. Apropo, sibienii au câștigat zilele trecute la un punct în fața Târgu Mureșului care bătea anterior în prelungiri în fața Vâlcii, ceea ce sugerează echilibrul despre care aminteam. În plus, cele două formații sunt vecine în ierarhie, Vâlcea locul 11(un meci mai puțin), Sibiu locul 12.

➡️Va fi și o reîntâlnire cu Andreas Blidaru, cel plecat în vară de sub poalele Capelei pe malul Cibinului. Dar nu mai este timp de sentimentalisme, desigur.

➡️Sezonul trecut, vâlcenii au câștigat ambele meciuri directe.

📌CSU Sibiu – CS Vâlcea 1924, ora 19, Sala Sporturilor Transilvania-Sibiu.

📺Prima Sport 5, Digi Sport 3

Foto – CS Vâlcea 1924 pagina Fb