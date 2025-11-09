BASCHET MASCULIN, LIGA NAȚIONALĂ. CS VÂLCEA 1924 – ARGEȘ PITEȘTI, ORA 19, SALA TRAIAN.

⏳Rivalitate teritorial-administrativă din perioada raioanelor, transferată apoi către fotbal, în vremea marelui Dobrin.

⛹️Concurența s-a mutat astăzi la baschet, augmentată de rețelele sociale, dar mai ales de sfertul de finală foarte echilibrat din sezonul trecut. CS Vâlcea 1924 vrea să confirme locul 3, Argeșul țintește mai sus decât în ultimul campionat.

⛹️Vâlcea vine după două victorii remarcabile, la Brașov și la Rasta Vechta, care au alungat din îndoielile startului. Piteștenii au avut o serie de cinci succese consecutive, întreruptă de vicecampioana Oradea, pentru un deficit de doar două puncte.

⛹️Va fi un nou duel Uță – Baciu, dar și o înfruntare a „guarzilor”, Clavell vs Thornton. De asemenea, de urmărit prima evoluție a vâlceanului Terrell Harris în fața propriilor suporteri.

🏀CS Vâlcea 1924 – Argeș Pitești. Astăzi, sala Traian, orele 19,00.

📺Digi Sport 4

HAIDE, VÂLCEA !

Foto – CS Vâlcea 1924 pagina Facebook