Comunicat finalizare proiect

Numele proiectului de investiție: “DOTARE EDITURA ANTIM IVIREANUL SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: EDITURA ANTIM IVIREANUL SRL

Codul proiectului: 6471.1/i3/c9

Contract de finanțare: 360/RUE 6471/I3/C9

EDITURA ANTIM IVIREANUL SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul „DOTARE EDITURA ANTIM IVIREANUL SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Obiective pe termen scurt:

– Publicarea unui numar cat mai mare de titluri noi

– Imbunatatirea prezentei online prin dezvoltarea unui site web – magazin online și prin creșterea implicării pe rețelele sociale

– Stabilirea de noi parteneriate cu cat mai multi autori

Obiective pe termen mediu:

– Extinderea prezentei la nivel national

– Diversificarea portofoliului de produse prin adăugarea de audiobooks și e-books

– Cresterea vanzarilor

Obiective pe termen lung:

– Obitinerea recunoasterii ca lideri pe piața de editură din România în următorii 10 ani.

– Obtinerea unui impact semnificativ asupra culturii literare din România, susținând autori talentați și promovând lectura în rândul tuturor grupurilor de vârstă.

– Asigurarea faptului că toate cărțile editate sunt accesibile în format digital, respectând tendințele în schimbare ale consumului de media.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investitiilor propuse a avut ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 219.614,00 lei;

Asistenţă financiară nerambursabilă: 147.564,00 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 16.396,00 lei

Loc de implementare: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian, Nr. 317, Parter, 1A, Județ Vâlcea

Data începerii proiectului: 23.08.2024

Data finalizării proiectului: 31.07.2026

Date de contact:

EDITURA ANTIM IVIREANUL SRL

Sediu: Str. CAROL I nr. 1, Et. 1, 1A, Municipiul Ramnicu Valcea, cod postal 240178, Judet Valcea

Persoană de contact: BARBU SORIN-ALEXANDRU

Număr de telefon: 0722612343

E-mail: sorin@curierul.ro