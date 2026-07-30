Profesorii au luat un singur 10, la titularizare

• 256 de dascăli vor deveni titulari pe post, alți 181 vor fi suplinitori în școlile vâlcene, iar restul încearcă la anul • doi profesori, prinși cu mâța-n sac

Rezultatele inițiale obținute de candidaţii care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate acum câteva zile (28 iulie, n.r.), pe pagina web dedicată, http://titularizare.edu.ro

Statistic, în județul Vâlcea, rezultatele candidaților au fost următoarele:

● Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 51,51% (256 candidați);

● 1 candidat a obținut nota 10;

● Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 36,42% (181 candidaţi);

● Procentul notelor între 1 și 4,99 este de 12,07% (60 candidați).

Pentru susținerea probei scrise, în județul Vâlcea au fost prezenţi 497 de candidaţi din cei a 666 de candidați înscrişi şi validaţi, la 40 de discipline. 58 de candidați s-au retras, iar 109 au absentat. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 2 candidați.

După contestațiile, care s-au depus la Inspectoratul Școlar Județean, rezultatele finale se afișează în data de 4 august 2026.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă s-au desfăşurat, conform calendarului de mobilitate.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național unic de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2026, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro