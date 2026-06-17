Primăria orașului Horezu a finalizat etapa de informare și consultare PUG

Primăria Orașului Horezu, prin primar Nicolae Sărdărescu, informează cetățenii, instituțiile publice, organizațiile, operatorii economici și toate persoanele interesate că etapa de informare și consultare publică privind propunerile preliminare ale Planului Urbanistic General (PUG) al Orașului Horezu s-a încheiat la data de 08.06.2026.

Procesul de informare și consultare publică s-a desfășurat în perioada 24.04.2026 – 08.06.2026 și a avut ca obiect prezentarea, explicarea și consultarea publicului asupra propunerilor preliminare aferente documentației de urbanism.

În cadrul acestei etape, publicul interesat a avut posibilitatea de a consulta documentația pusă la dispoziție de Primăria Orașului Horezu pe site-ul oficial al instituției, https://www.orasul-horezu.ro/, precum și la sediul Primăriei Orașului Horezu, situat în Strada 1 Decembrie, nr. 7, Oraș Horezu, județul Vâlcea, conform modalităților comunicate de autoritatea publică locală.

De asemenea, publicul interesat a avut posibilitatea de a participa la ședința de dezbatere publică organizată în data de 14.05.2026, la sediul Primăriei Orașului Horezu, situat în Strada 1 Decembrie, nr. 7, Oraș Horezu, județul Vâlcea, precum și de a transmite observații, propuneri, solicitări și petiții în scris, la registratura Primăriei, sau prin e-mail la adresa primarie@orasul-horezu.ro, în termenul comunicat public.

Documentația de urbanism este elaborată de VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., în calitate de elaborator de specialitate, în colaborare cu administrația publică locală și cu factorii instituționali implicați în procesul de avizare și consultare publică.

Observațiile, propunerile, solicitările și petițiile transmise în perioada oficială de consultare publică au fost înregistrate și centralizate de Primăria Orașului Horezu. Aspectele cu caracter tehnic au fost analizate cu sprijinul elaboratorului documentației, în corelare cu obiectivele PUG, cadrul legal aplicabil, documentațiile de rang superior, avizele și constrângerile teritoriale relevante.

În urma finalizării perioadei de consultare publică, este în curs de finalizare Raportul privind informarea și consultarea publicului, document care sintetizează modul de desfășurare a procedurii, instrumentele de informare utilizate, observațiile primite, principalele teme formulate de public și modul general de tratare a acestora.

Raportul privind informarea și consultarea publicului va putea fi consultat prin mijloacele oficiale comunicate de Primăria Orașului Horezu, după finalizarea formei publicabile, conform procedurilor interne ale autorității publice locale.

Raportul privind informarea și consultarea publicului nu reprezintă actul de aprobare a PUG și nu substituie procedura de avizare și aprobare. Acesta constituie document procedural de sinteză, care însoțește documentația de urbanism în etapele următoare, potrivit procedurilor aplicabile.

Temele formulate de public au vizat, după caz, aspecte privind propunerile preliminare ale documentației de urbanism, accesul la documentațiile relevante, clarificarea reglementărilor urbanistice propuse, corelarea documentației cu situația existentă și cu cadrul legal aplicabil, reglementările aferente zonelor protejate, circulațiile și alte aspecte relevante pentru dezvoltarea urbanistică a Orașului Horezu.

Aceste teme au fost analizate în raport cu obiectivele generale ale PUG, cu cadrul legal aplicabil și cu posibilitatea integrării lor în documentația de urbanism.

În funcție de natura observațiilor, acestea au fost încadrate, după caz, ca observații cu caracter general, solicitări cu impact punctual, solicitări de clarificare sau solicitări care necesită corelare cu alte proceduri, avize ori reglementări aplicabile.

Primăria Orașului Horezu precizează că rezultatele consultării publice pot conduce la clarificări, completări sau ajustări ale documentației, în limitele cadrului legal, ale interesului public și ale procedurilor de avizare și aprobare aplicabile. Consultarea publică nu presupune preluarea automată a tuturor solicitărilor formulate, ci analizarea acestora în mod argumentat și trasabil.

În etapa următoare, documentația PUG va continua traseul procedural aplicabil, prin corelarea observațiilor formulate în perioada de consultare publică cu documentația de urbanism și cu procedurile de avizare și aprobare aplicabile, fără ca prezentul comunicat să reprezinte o decizie finală de aprobare a Planului Urbanistic General.

Primăria Orașului Horezu mulțumește tuturor persoanelor, instituțiilor și organizațiilor care au participat la procesul de informare și consultare publică și reafirmă importanța implicării comunității în stabilirea direcțiilor de dezvoltare urbanistică și teritorială ale localității.

Actualizarea Planului Urbanistic General reprezintă un demers necesar pentru stabilirea unui cadru urbanistic coerent, predictibil și adaptat nevoilor actuale și viitoare ale Orașului Horezu, în condițiile legii și ale procedurilor de avizare și aprobare aplicabile.