O adolescentă de 15 ani, salvată din râul Olănești, în ultima clipă

• un polițist și trecătorii din zonă au intervenit promt și au scos-o pe fata care se aruncase de pe podul de la Catedrală

Aseară (28 iulie 2026, n.r.), în jurul orei 22:40, un gest de solidaritate și spirit civic a făcut diferența.

Agentul-șef de poliție Sorin Paraschiv, din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, a intervenit de urgență pentru salvarea unei adolescente în vârstă de 15 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care s-ar fi aruncat în râul Olănești, de pe podul din zona Catedralei Ostroveni. Lui i s-au alăturat, căpitanul Vlăsceanu Andrei și sergentul-major Adreioaca Mădălin, din cadrul ISU Vâlcea, aflați în afara programului de lucru.

Alături de mai mulți trecători care au reacționat fără ezitare, aceștia au intrat în apă și au reușit să o aducă în siguranță la mal, aceasta fiind ulterior preluată de un echipaj medical. Din fericire, adolescenta era conștientă și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

„Îi mulțumim colegului nostru, agentul-șef de poliție Sorin Paraschiv, precum și tuturor cetățenilor care au intervenit cu promptitudine și au contribuit la salvarea adolescentei.” au precizat reprezentanți IPJ Vâlcea.

„Pentru un pompier, datoria de a salva nu se încheie odată cu programul de lucru. Pregătirea, responsabilitatea și instinctul de salvator îl însoțesc oriunde. Iar ieri seară, Andrei și Mădălin au demonstrat acest lucru prin faptă. Respect, colegilor noștri! ”, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea.



Iată și sfatul autorităților: „Le reamintim tuturor că, în momentele dificile, sprijinul celor din jur poate face diferența. Încurajăm persoanele care se confruntă cu probleme sau trec prin perioade de cumpănă să discute cu familia, cu prietenii sau cu persoane care le pot oferi ajutor și îndrumare. Un gest de încredere și o conversație purtată la timp pot preveni producerea unor tragedii”,