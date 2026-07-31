Singurul elev de 10, la BAC 2026, premiat de primarul Mircia Gutău

Ca de fiecare dată în ultimii ani, Ziua Imnului Național a constituit cadrul ideal pentru premierea excelenței în educație. În contextul ședinței festive a Consiliului Local desfășurată miercuri, 29 iulie, la Arenele „Traian”, primarul Mircia Gutău l-a premiat pe singurul elev vâlcean care a obținut media maximă la Bacalaureatul din această vară: Claudiu Ilie Clenci, absolvent al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, a fost răsplătit pentru media 10 cu un premiu în valoare de 7.000 de lei și o Diplomă de excelență. Cu același prilej, edilul-șef a oferit flori mamei și bunicii tânărului, prezente la ceremonie și marcate deopotrivă de emoție și mândrie, și a transmis felicitări tuturor profesorilor care au făcut posibil acest rezultat deosebit.