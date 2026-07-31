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  • Singurul elev de 10, la BAC 2026, premiat de primarul Mircia Gutău

Singurul elev de 10, la BAC 2026, premiat de primarul Mircia Gutău

Scris deCurierul de Valcea, 31 iulie 2026

Ca de fiecare dată în ultimii ani, Ziua Imnului Național a constituit cadrul ideal pentru premierea excelenței în educație. În contextul ședinței festive a Consiliului Local desfășurată miercuri, 29 iulie, la Arenele „Traian”, primarul Mircia Gutău l-a premiat pe singurul elev vâlcean care a obținut media maximă la Bacalaureatul din această vară: Claudiu Ilie Clenci, absolvent al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, a fost răsplătit pentru media 10 cu un premiu în valoare de 7.000 de lei și o Diplomă de excelență. Cu același prilej, edilul-șef a oferit flori mamei și bunicii tânărului, prezente la ceremonie și marcate deopotrivă de emoție și mândrie, și a transmis felicitări tuturor profesorilor care au făcut posibil acest rezultat deosebit.