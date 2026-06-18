Parcometrele din Râmnicu Vâlcea, pe Google Maps, pentru o cât mai ușoară localizare

Lista facilităților urbane din Râmnicu Vâlcea disponibile pe platforma Google Maps a fost suplimentată recent cu pozițiile parcometrelor. În acest fel, cele 24 de automate de plată a parcării, cu precizarea modalităților de plată (doar cu monede și card bancar sau cu bancnote, monede și card bancar), se adaugă celorlalte zeci de obiective puse pe harta Google și menite să facă Râmnicul un oraș mai prietenos cu locuitorii săi sau cu turiștii care ne vizitează orașul: locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități, cișmelele publice, toaletele, zonele cu wi-fi gratuit, prizele pentru încărcarea dispozitivelor mobile sau punctele de prim-ajutor pe perioadele de caniculă. În planurile de achiziție ale DADP figurează pentru acest an cumpărarea și montarea a încă 3 parcometre, în același timp plata parcării în parcările publice fiind posibilă și prin aplicația TPark sau prin sms.