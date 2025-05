ASTĂZI, LA ALBA IULIA, SCM RÂMNICU VÂLCEA JOACĂ PRIMA RUNDĂ A SEMIFINALEI BARAJULUI DE PROMOVARE ÎN LIGA 2 LA FOTBAL

Email the Author

Gabriel Săndulescu

Laconic, Eugen Beza spune și el că „meciul din iarnă nu are nicio relevanță, lucrurile stau altfel acum. La baraj șansele sunt egale, noi mergem să ne facem treaba și să obținem un rezultat bun„.

Va fi, zic eu, o înfruntare a apărărilor, printre cele mai bune din Liga 3, gazdele cu nouă goluri primite, iar vâlcenii cu opt încasate, în sezonul regulat. De urmărit cum va atenua SCM-ul jocul în viteză pe benzi al Unirii, având în minte și întâlnirea anterioară. Va fi, de asemenea, un duel al antrenorilor. Alexandru Pelici contra Eugen Beza, se cunosc bine cei doi, după ce au colaborat anterior. Atenție, Pelici are reputația unui antrenor care câștigă barajele de promovare, având până acum două reușite în palmares.

După o zi în care a plouat cu îndârjire, soarele s-a năpustit dis-de-dimineață asupra orașului Alba Iulia, luminând și mai mult Cetatea Alba Carolina, mândria localnicilor, în fapt, un orășel într-un oraș. Întinsă pe o suprafață de 120 hectare, Cetatea are șapte porți și a fost construită între 1715-1738 în timpul domniei lui Carol VI, pe același loc în care în anul 106 e.n. s-a instalat legiunea romană numită Gemina XIII, urmare a invaziei acestui bastion dacic de către romani, iar mai târziu a fost ridicată Cetatea Medievală Bălgrad (secolele XVI-XVII). Rolul Cetății era de fortificație strategică de apărare a Imperiului Habsburgic împotriva otomanilor, dar și de consolidare a puterii habsburgice pe plan local. „Fortificația a fost ridicată cu materiale din zonă, munca brută fiind prestată în serii de câte două săptămâni de peste 20.000 de iobagi români aduși din toată Transilvania”, conform Wikipedia. Păzită de trei rânduri de ziduri însumând 12 km, Cetatea adăpostește astăzi, între altele, Catedrala Încoronării, înălțată în 1922, cu ocazia ceremoniei de încoronare a regelui Ferdinand I și a reginei Maria, de asemenea Sala Unirii de la 1918, locul unde a fost proclamată Unirea Transilvaniei cu România. Lângă Catedrala Încoronării se află Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, ridicată tocmai în 1009, cea mai veche clădire din județul Alba și unde este înmormântat Iancu de Hunedoara. Reabilitat între 2009 și 2024, prin fonduri europene în valoare de 50 milioane euro, locul respiră, așadar, istorie transilvăneană, fiind foarte bine exploatat turistic și comercial, la ora vizitei mele, de exemplu, fiind bătut cu pasul de grupuri de spanioli și francezi, care s-au relaxat apoi la numeroasele restaurante ale zonei.

