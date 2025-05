Problemele unui cartier din nordul Râmnicului au luat sfârșit – strada Dealul Malului a fost asfaltată

Email the Author

O lucrare complexă (ca urmare a configurației terenului și a spațiilor deseori limitate), dar și de anvergură (10.000 mp distribuiți pe o lungime de doi kilometri) s-a încheiat în aceste zile: Primăria municipiului a asfaltat strada Dealul Malului, după amenajările anterioare ce au vizat rețeaua de canalizare menajeră. Cele aproape 200 de gospodării din zonă au scăpat astfel de problemele serioase ce afectau această stradă, mai ales în perioadele cu ploi sau ninsori (circulație auto îngreunată, revărsări de ape în curți etc.). În perioada următoare se vor trasa marcajele rutiere și, de asemenea, va fi reabilitat și podețul din structura acestei căi rutiere.

