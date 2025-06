Festivalul de Teatru ”VERSUS” 2025, cronică maraton, ziua a 3-a – ”Decalogul după Hess”

Email the Author

Impresionant este modul în care, cu multă morgă și cu un ”academism” care i se pare infailibil, personajul explică, fără nici un dubiu că Germania nu putea greși, pentru că era țara care a avut anterior mari oameni în Cultură și în Filozofie, iar acum, în Partidul Nazist are mari oameni, comparabili cu personalitățile culturale și filozofice germane anterioare!

Am citit într-un articol că autoarea a făcut o documentare temeinică, dar nu se preciza în el ce surse documentare a avut dânsa la dispoziție – presupun că o fi găsit ceva materiale biografice despre Hess, ceva din documentele Procesului de la Nuremberg, dar i-ar fi fost cu mult mai utile documente ale serviciilor secrete britanice, americane, sovietice și germane – aflu acum că în 2011 a ieșit la iveală un caiet (de la serviciile secrete sovietice, devenit public în 2018) scris de adjunctul lui Hess, în care se menționa că Hitler l-a trimis, în secret, pe Hess în Anglia, pentru a negocia un tratat de nebeligeranță (pentru a evita lupta pe două fronturi, est și vest, cum s-a întâmplat, în Primul Război Mondial, în care Imperiul German a fost printre învinși), iar dacă misiunea va eșua, atunci Hitler va declara public că Hess a înnebunit (asta a declarat Hitler, când a aflat că englezii l-au arestat pe Hess)!

Despre el s-au creat diverse legende (că în 1941 deja înnebunise; că de fapt, Hitler l-a trimis în mare secret în Anglia ca să negocieze cu Churchill; că la proces a simulat o amnezie; că a înnebunit în timpul îndelungatei detenții; că deținutul din celula nr. 7 din închisoarea Spandau ar fi fost o sosie; că Hess a fost… ”sinucis”, pentru că erau prea mari cheltuielile de întreținere a unei închisori cu un singur deținut, căci din 1966 era singurul ”chiriaș” la Spandau; că după moartea sa, jurnalul său a dispărut fără urmă), așa că atunci când un dramaturg vrea să scrie o piesă despre acest personaj istoric, are nevoie de o… ”sită deasă”, pentru a cerne eficient adevărurile de legende!

Premiera absolută a acestui spectacol a avut loc în 2003, la Teatrul ”Ariel” Târgu Mureș, în regia lui Gavril Cadariu și în interpretarea actorului Nicu Mihoc. Piesa a avut un mare succes și în același an a fost preluată de Teatrul Radiofonic, apoi a fost montată pe scenele altor teatre din țară, care au participat cu acest spectacol la diverse festivaluri de teatru din țară și din străinătate. La Festivalul VERSUS 2025, a participat producția Teatrului de Artă București, care în 2021, a reluat, cu același regizor și cu același actor, spectacolul din 2003 de la Teatrul ”Ariel” Târgu Mureș.

