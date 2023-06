Email the Author

Pe 29 iunie, când creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la Păușești Măglași va fi mare sărbătoare. Așa cum tradiția o impune, la această dată se sărbătorește ziua comunei. Evenimentul organizat sub egida „Sărbătoarea teiului” a ajuns în acest an la ediția a XII-a. Evenimentul propriu-zis va debuta la ora 17.00, în centrul localității de pe Valea Olăneștiului, cu programe artistice susţinute de copiii Şcolii „Achim Popescu” din comună. Vor urma premierea şi acordarea de diplome elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, precum și un spectacol artistic susţinut de Taraful „Iancu Jianu” din județul Olt. Atmosfera se va încinge pe seară, când Vlăduța Lupău, Nicu Paleru, Cosmin și Constantin Gagiu și Oana Sârbu promit un spectacol de neuitat. „Stingerea” se va da abia la miezul nopții, cu un foc de artificii!

