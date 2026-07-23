«CAS Vâlcea, un partener, nu doar o instituție» produce efecte: 700 de asigurați „rezolvați”…de la ușă

CAS Vâlcea, a declanșat o campanie prin care susține transparența, deschiderea, comunicarea și empatia față de asigurații din județul Vâlcea.

Începând din 13 iulie 2026, in fiecare zi, personalul CAS Vâlcea, inclusiv cei din conducere, prin rotație, acordă servicii de suport front office, în zona de registratură/recepție, asiguraților care li se adresează cu diferite probleme.

Prima zi a fost deschisă chiar de directorul general al instituție, Alin Voiculeț, pe care l-am surprins în discuții cu mai mulți asigurați, fiecare venit pentru a-și rezolva propriile probleme. Unii voiau să verifice calitatea de asigurat, alții voia să plătească pentru a beneficia de asigurările de sănătate, unii au venit să verifice stadiul cererilor legate de dispozitivele medicale, alții pentru a se interesa de plățile concediilor medicale…

Așa se face că, peste 700 de persoane s-au adresat fizic instituției de asigurări de sănătate, în perioada 13-17 iulie 2026, pentru a beneficia de serviciile publice acordate de aceasta.

Aș putea spune că declarația directorului Voiculeț, citez: „Îmi doresc ca fiecare vâlcean să simtă că are în CAS Vâlcea un partener, nu doar o instituție”, publicată de noi într-un interviu, la începutul lunii iulie, se adeverește. De la intrare și până la etajul 4…toate situațiile și-au găsit rezolvare. Iată un bun exemplu de interacțiune a unei instituții cu cetățenii care caută rezolvarea unor situații delicate, demn de urmat și de alții.