Vâlcea, pe podium la Olimpiada Central Europeană de AI

Darius Dobre de la CNI Matei Basarab a reușit să obțină Medalia de Argint la prima ediție a Olimpiadei Central Europene de Inteligență Artificială, desfășurată la Cluj. Au fost două zile pline de concurs, cu câte 5 ore fiecare probă și 100 de participanți din 30 de țări. Acum 12 ani, in 2014, Cătălin Adrian Badea, tot de la CNIMB, obținea Medalia de aur (la secțiunea juniori) în cadrul Turneului Internațional de Informatică de la Shumen (Bulgaria). Credem Darius a reușit o reprezentare mai mult decât onorabilă a Colegiului Național de Informatică Matei Basarab, a învățământului vâlcean și a României. Peste două săptămâni va începe în Astana, Kazahstan, Olimpiada Internaționala de Inteligență Artificială. Darius face parte din lotul României. Hai, România! Hai Vâlcea!