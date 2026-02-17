Vâlcea are peste 4500 de șomeri

La sfârşitul lunii IANUARIE, rata şomajului în județul Vâlcea a fost de 3,24%. Numărul total de şomeri la finele lunii IANUARIE 2026 a fost de 4506 șomeri din care 2206 femei și 2300 bărbați.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1804 sunt beneficiari de indemnizaţie de șomaj (din care 144 sunt absolventi), iar 2702 persoane sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3001 șomeri provin din mediul rural și 1505 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, respectiv 2880 persoane (63,91%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale, 1299 persoane (28,83%), iar 327 persoane (7,26%) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 230 persoane foarte greu ocupabile, 1946 greu ocupabile, 1897 mediu ocupabile, iar 433 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.