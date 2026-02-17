Spiru Haret – 175 de ani de la nașterea «omului școalei»

Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea, alături de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Ateneul Meșterul Manole și Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale organizează simpozionul cu tema – Actualitatea lui Spiru Haret – 175 de la nașterea «omului școalei» (1851-2026).

Evenimentul va avea loc joi, 19 februarie 2026, începând cu ora 16.00, în sala Multimedia din cadrul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Vor avea alocuțiuni prof dr. Gheorghe Dumitrașcu, prof. Gheorghe Pantelimon, Prof. Daniela Samoilă, prof. dr. Ioan St. Lazăr, prof. dr. Gheorghe Deaconu. Bibliotecar Valentin Șchiopu va prezenta celor prezenți un film documentar – Spiru Haret apostol al conștiinței naționale, iar Arh. dr. Ionela Dinescu va organiza o expoziție cu tema: „Haretismul în școala și cultura vâlceană”.

Cuvântul de întâmpinare va aparține gazdei simpozionului – Alina Mihaela Nicola – director al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.