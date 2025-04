Fotbal, Liga III

VIITORUL DĂEȘTI, ÎNVINSĂ ACASĂ

0-1 CU ARO MUSCEL CÂMPULUNG

Eșec neplanificat pentru Viitorul Dăești, în partida jucată sâmbătă după-amiază, pe terenul din Fedeleșoiu. Dăeștenil au fost învinși de Aro Muscel Câmpulung, 0-1, cu un gol primit repede, în minutul 5. Astfel că Viitorul a făcut schimb de locuri cu învingătoarea de ieri și ocupă penultimul loc în clasamentul de play-out.

Marius Vlădoi, directorul sportiv al Viitorului, este dezamăgit : „Ne-au dat gol din fază fixă, direct din corner, nu am știut să revenim pe tabelă. Ei s-au apărat jos, echipă cu talie, iar noi am intrat în jocul lor, fără a construi consistent. Teren greu, umed, mai ușor pentru oaspeți să distrugă, noi ne-am precipitat și nu am fost lucizi. Am avut ceva oportunități în repriza secundă, a scos și portarul lor, dar, repet, ar fi fost util să nu pierdem. Echipa noastră este tânără, trebuie să fim atenți în continuare, urmează două partide foarte grele, la Fărcășești și cu Jiul, acasă„.

Pe 11 aprilie, Viitorul joacă la Fărcășești, lidera play-out-ului, de la ora 1700.