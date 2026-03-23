Prețul carburantului și indecizia guvernamentală

Se vede pe șosele. Dacă unii aleg să facă economie de carburant, vrând-nevrând fac și ceilalți. Orașul e decongestionat, ambuteiajele o amintire, ca să ajungi dintr-un punct în altul timpul se scurtează la jumătate. Nu se mai consumă benzină și motorină stând în trafic și nici emisiile de gaze toxice nu mai ajung în aceeași proporție în plămânii populației. În tot marasmul care ne înconjoară, declanșat de sarabanda scumpirilor, am încercat să găsesc un mic lucru pozitiv. Bolojan ne protejează, are grijă de sănătatea noastră. În curând o să vedem acciza în raft la farmacie.

Nu știu cum se face că de fiecare dată când vine vreo criză economică ne surprinde cu pantalonii în vine și ne-o trage de nu ne vedem. Pare că economiștii premierului șomează, sunt mirați ei înșiși de ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz, în loc să întocmească scenarii, să facă simulări, să aibă măsuri dinainte pregătite. Guvernul dă dovadă de idei puține dar fixe, încremenit în propria neputință, nu vede dincolo de ținta de deficit. Și nici măcar pe aceea în profunzime. Studiile de impact le-ar releva guvernanților că un preț de peste 10 lei la pompă are ca efect reducerea încasărilor bugetare din taxe și accize (ca urmare a contracției consumului), generează inflație (pentru că se răsfrânge în toate prețurile), afectează creșterea economică, provoacă falimente, șomaj, erodează accentuat încrederea populației, are repercusiuni de ordin politic. A stat cineva să calculeze efectele macroeconomice? Mă tem că nu. Deocamdată singura idee care circulă pe coridoarele Palatului Victoria este: hai să mai așteptăm o săptămână, poate își revine. De ce nu, să chemăm și un sobor de preoți, să se roage pentru petrol cum se rugau pe vremuri pentru ploaie.

În jurul nostru vedem cum alte țări iau măsuri de urgență. Spania reduce TVA aplicat combustibililor de la 21% la 10% și în perspectivă, dacă nu e suficient, intenționează să suspende acciza pe hidrocarburi. În plus, guvernul va elimina o taxă de 5% aplicată consumului de energie electrică. Italia la fel, a redus accizele la benzină și motorină de la 673 euro la 473 euro/ 1000 litri. Guvernul Austriei a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților. Până și Ungaria cea iliberală a reacționat rapid, plafonând prețul maxim la carburant. La fel și Croația. La București ardeleanul se mișcă mai încet, aveți puțintică răbdare.

Guvernul Bolojan îmi aduce aminte de executivul condus de Emil Boc cu mulți ani în urmă. Și atunci s-a apelat la tăieri pentru a se încadra într-o țintă de deficit care, fie vorba între noi, era mult mai mică. Numai că atunci când încerci să strângi prea tare șurubul, acesta plesnește. Guvernul Boc a picat, a venit USL-ul la putere cu măsuri populiste. A urmat pandemia, războiul din proximitate, Bruxelles-ul a închis ochii la deficitul excesiv și practic s-a triplat. Cam asta e situația în care ne găsim, să nu ne mai putem susține datoria.

Atunci când gâfâi banca simte și îți majorează dobânda pe baza ratingului de țară, ca să te îngroape și mai tare. În final, creditorii internaționali vin să-ți ia bunurile de prin casă. La fel a pățit Grecia când a intrat în incapacitate de plată. Înțeleg că guvernul este pe sârmă, dar totuși un caz de forță majoră necesită măsuri excepționale, legile economice nu se aplică orbește. Pierderile pot fi mult mai mari.