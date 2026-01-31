Un nou incendiu dezastruos

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în această dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Zătreni.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului și la două anexe.

Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari și lichidat, în limitele găsite.

Au ars: acoperisul casei de locuit pe o suprafata de aproximativ 80 mp, acoperit cu tabla, veranda casei de aproximativ 40 mp, acoperita cu tabla și acoperisul bucatariei de vara aproximativ 20 mp.

Nu au fost victime. Cauza probabila: scurtcircuit electric.

ISU Vâlcea