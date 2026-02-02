Toată albia râului Olănești va fi modernizată!

Vineri, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a participat personal la predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane, pietonale și cicliste în municipiul Râmnicu Vâlcea – Componenta I”, finanțat din fonduri europene.

Cu o valoarea de 48.208.780,53 lei, proiectul vizează transformarea albiei râului Olănești prin:

amenajarea unor promenade pietonale cu o lungime de 3,16 km;

realizarea a 9,89 km de piste de biciclete;

construirea unui pod pietonal-ciclist peste râul Olănești, amplasat în zona Ostroveni, dedicat exclusiv pietonilor și bicicliștilor.

Lucrările se vor desfășura pe ambele maluri ale râului Olănești, între Podul Morilor și Podul Tineretului.

Componenta II a proiectului, care prevede amenajarea a peste 40 km, de piste de biciclete, inclusiv de-a lungul râului Olt și construirea a două noi poduri pietonal-cicliste peste râul Olănești, se află în prezent în proces de achiziție, urmând să fie desemnat executantul.