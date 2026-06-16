Microbuz cu elevi, impact cu un autoturism, la Horezu

Polițiștii Formațiunii Rutiere Horezu au intervenit, ieri după amiază (15 iunie, n.r.) la un accident rutier produs pe Drumul Național 67, pe raza comunei Slătioara. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din comuna Slătioara, în timp ce conducea un microbuz destinat transportului de elevi, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat de 69 de ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, trei elevi aflați în microbuz au suferit leziuni ușoare, la prima evaluare medicală. Este vorba despre un adolescent de 16 ani și doi minori de 13 ani, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și efectuarea unor investigații de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului rutier.