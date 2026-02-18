SCM RÂMNICU VÂLCEA ESTE ÎN SFERTURILE CUPEI ROMANIEI LA HANDBAL FEMININ. 39-24(15-15) CU ȘTIINȚA BUCUREȘTI

➡️Prime 30 de minute în care vâlcencele s-au arătat politicoase față de ” studente”. O apreciere îndreptățită, până la urmă le-au scutit de o deplasare, mai mult bucureștencele au ajuns cu doar două ore înainte de începerea partidei. Poate cea mai bună echipă a Diviziei A, Știința a spus și ea „Mulțumesc” și s-a ținut scai de SCM, în special prin eforturile Dianei Lăscăteu și Robertei Stamin. Destulă relaxare la vâlcence, așa cum spuneam, de apreciat totuși pofta de joc a Alinei Mușat în acest neașteptat 15-15 la pauză.

➡️La reluare, lucrurile s-au dus spre firescul diferenței de valoare. Raluca Kelemen și Gabriela Bartulovic au ieșit în prim-plan, apărarea SCM a fost mult mai severă. De aici și contraatacurile și faza 2, Asma și Mia n-au iertat nimic, iar tinerele Sara Trușcă și Anamaria Stroie s-au bucurat de goluri spre final. Dacă mai contează, s-a terminat 39-24 pentru Vâlcea, cu gândurile celor din sală zburând deja spre partida cu CSM București.

➡️Cu probleme medicale, Rebeca Necula, Tuva Hove și Maria Lykkegaard nu au fost pe foaia de joc, dar nu sunt probleme pentru întâlnirea de vinerea viitoare.

Declarații după meci

👉Sorin Bîrză, antrenor Știința București: ” Nu ne putem compara noi cu Vâlcea, dar cred că am fost bine până la pauză. E greu să vorbim acum despre viitorul nostru în Liga Florilor, totul se leagă de buget, probabil în iunie se va lămuri totul. Însă, chiar dacă am făcut un pas greșit la Mioveni( Știința a pierdut acolo cu 27-28), noi trebuie să ne facem treaba și să câștigăm celelalte partide din play-off”.

👉Florentin Pera, antrenor SCM Râmnicu Vâlcea: ” Evident că nu am fost mulțumit de ce-am jucat la început. Ne-am reglat apoi, mai ales cu apărarea, în fine, victorie logică până la urmă la această diferență. Despre meciul cu CSM prefer să vorbim săptămâna viitoare”.

📌Pe 27 septembrie, SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București, o partidă care aprinde deja imaginația localnicilor, poate cu campioanele calificate atunci în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, sigur cu ceva orgolii pe masă.

👉Într-o altă partidă din Cupa României, Corona Brașov – Textila Zalău 22-18.

👉Tot astăzi, în Liga Florilor, CSM București – Rapid București 33-23.