SC ALIN TRANS SRL – anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C.ALIN TRANS S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare Lac de agrement prin excavarea unui luciu de apa existent, cu exploatare de agregate minerale”, județul Vâlcea,mun.Dragasani, extravilan, CF 37360, nr.cadastral 37360.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP – Directia Judeteana de Mediu Valcea, strada Remus Bellu nr.6 şi la sediul situat in comuna Sutesti, satul Sutesti, județul Vâlcea, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – DJM Valcea, situat pe strada Remus Bellu nr.6, mun.Ramnicu Valcea.