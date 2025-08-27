  • Home
  • Anunturi
  • SC ALIN TRANS SRL – anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ALIN TRANS SRL – anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Scris deCurierul de Valcea, 27 august 2025

S.C.ALIN TRANS S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare Lac de agrement prin excavarea unui luciu de apa existent, cu exploatare de agregate minerale”, județul Vâlcea,mun.Dragasani, extravilan, CF 37360, nr.cadastral 37360.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP – Directia Judeteana de Mediu Valcea, strada Remus Bellu nr.6 şi la sediul situat in  comuna Sutesti, satul Sutesti, județul Vâlcea, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul  ANMAP – DJM Valcea, situat pe strada Remus Bellu nr.6, mun.Ramnicu Valcea.