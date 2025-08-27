Primarul Mircia Gutău adresează mulțumiri publice companiei „Diana”!

Având în derulare nu mai puțin de 18 proiecte de modernizare a unităților de învățământ din Râmnicu Vâlcea (finanțate prin PNRR sau din bugetul local), Primăria Municipiului a făcut toate eforturile pentru ca lucrările să se încheie înaintea începerii anului școlar 2025 – 2026. Însă, în cazul proiectului „Eficientizarea energetică a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân»”, dată fiind complexitatea lucrărilor derivată din caracterul de clădire de patrimoniu a imobilului școlar, lucrările s-au derulat într-un ritm care nu permis încheierea lor înainte de data de 8 septembrie, fapt ce a necesitat găsirea unui imobil în care cele 15 clase ale colegiului să-și poată desfășura, temporar, activitatea. Având în vedere și rugămintea părinților elevilor afectați ca aceștia să poată să studieze, în continuare, în prima parte a zilei, am avut șansa deosebită de a găsi disponibilă o clădire din bulevardul Nicolae Bălcescu, deținută anterior de Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, în prezent în proprietatea renumitei companii locale de anvergură națională „Diana”, un imobil deja amenajat pentru desfășurarea actului educațional în cele mai bune condiții. Dând dovadă de o înțelegere deplină a situației, conducerea firmei „Diana” a acceptat să cedeze acest spațiu, pe o durată de nouă luni și fără nicio pretenție financiară, pentru desfășurarea orelor de curs pentru elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, până la finalizarea lucrărilor de modernizare a școlii.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și primarul Mircia Gutău apreciază în mod deosebit atitudinea de colaborare a companiei „Diana” și îi mulțumește public pentru spiritul civic remarcabil arătat și cu această ocazie! Performând nu doar în domeniul economic, ci și în rolul de membru activ al cetății, compania „Diana” probează astfel că înțelege și se raliază interesului public, contribuind la bunul mers al lucrurilor și la bunăstarea întregii comunități locale.

Biroul de presă al Primăriei Râmnicului