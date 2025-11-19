SĂRBĂTORI DE IARNĂ FĂRĂ PETARDE!!!!

Din această iarnă, petardele, pocnitorile și artificiile spectaculoase vor fi interzise pentru publicul larg. Noua Lege nr. 92/2025, intrată în vigoare din august, interzice complet achiziția și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice, cu o singură excepție: cele din categoria F1 – artificiile mici de brad, bețișoarele bengale și pocnitorile de interior. Restul, inclusiv petardele clasice folosite de Revelion, pot fi manevrate doar de pirotehnicieni autorizați. Scopul: reducerea numărului de accidente, a poluării fonice și a incidentelor provocate de utilizarea necontrolată a explozivilor de divertisment.

Legea stabilește clar categoriile de articole pirotehnice permise și interzise. Singurele produse pe care le mai poți cumpăra și folosi, dacă ai împlinit 16 ani, sunt cele din categoria F1. În această categorie intră artificiile de brad, bețișoarele bengale, pocnitorile cu confeti, granulele scânteietoare, jerbele decorative, bobițele explozive sau micile jocuri de scântei care nu produc zgomot puternic.

Pentru F1 nu există restricții privind ora, distanța sau spațiul în care le poți folosi, atâta timp cât respecți instrucțiunile producătorului și nu pui în pericol alte persoane. În schimb, categoriile F2, F3 și F4 (adică petardele, rachetele, bateriile de artificii mari și focurile de spectacol) sunt rezervate exclusiv profesioniștilor. Acestea pot fi folosite doar în baza unei autorizații și cu acordul primăriei, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Poliției din zona respectivă.

Ce riscuri legale implică folosirea petardelor

Cei care continuă să cumpere, să vândă sau să folosească petarde, pocnitori ori artificii din categoriile interzise riscă amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, potrivit Legii nr. 92/2025. Pentru firme, sancțiunile se dublează automat. În plus, dacă folosești articole pirotehnice pentru a speria animale, pentru distracție pe stradă sau în locuri aglomerate, riști și aplicarea sancțiunilor din Legea nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii și liniștii publice.

De ce s-a schimbat legea?

Modificările au fost adoptate în urma numeroaselor accidente produse în ultimii ani, mai ales în perioada sărbătorilor, când petardele au provocat arsuri, incendii sau traume grave la copii și animale.

În concluzie, în 2025, sărbătorile vin fără pocnitori, dar cu reguli mai clare. Dacă vrei atmosferă festivă fără probleme, limitează-te la artificiile de brad, bețișoarele bengale sau scânteile decorative. Orice alt articol pirotehnic folosit fără autorizație poate aduce amenzi consistente, dosar penal și o petrecere de Revelion întreruptă de Poliție.