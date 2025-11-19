Deputat Eugen Neață: „Vâlcea are nevoie de legătură directă cu autostrada!” Vâlceni și autorități, hai să trecem dealul la Tigveni, pe drum expres!

„Anul 2026 și următorii ar trebui să fie, pentru noi, vâlcenii, anii conexiunii cu autostrada Sibiu-Pitești. Anii în care drumul expres, necesar pentru a putea folosi autostradă, să fie obiectivul nostru principal. Primul pe listă și menținut în poziția aceea până la realizarea lui”, declara public deputatul social democrat, Eugen Neață. Nu este prima dată când parlamentarul vâlcean aduce în discuție public, dar și prin interpelări și întrebări în Parlamentul României, un subiect foarte arzător pentru Vâlcea – drumul expres de legătură cu autostrada.

„Privesc cu admirație la toți cei care luptă pentru a se lega cu drumuri rapide și civilizate de autostrăzile care se construiesc în jurul lor. Colegul meu Ciprian Șerban, deputat social-democrat de Neamț și ministru al transporturilor și infrastructurii, anunța zilele trecute pe pagina sa de socializare că s-a dat ordinul de începere pentru contractul de realizare a drumului expres care leagă Brăila de Focșani și, de aici, de autostrada Moldovei. Drumul în discuție are o lungime de peste 75 de kilometri și va avea nevoie de 42 de luni pentru a fi realizat. 6 pentru proiectare și 36 pentru execuție. Preiau toate aceste detalii pentru a înțelege că un asemenea proiect are nevoie de timp pentru a fi făcut.

Râmnicu Vâlcea se găsește la 23 de kilometri de Tigveni și la 36 de Curtea de Argeș”. La o simplă analiză de trafic se vede cu ochiul liber că vâlcenii merg deja pe acest drum pentru a ajunge pe autostrada care îi duce la București, ocolind traseul pe Dealul Negru, lent pe o distanță de mai bine de 60 de kilometri. Douăzeci de kilometri, din păcate, pe un drum îngust, în loc de 60. O alegere care arată, ca de obicei, oamenii simt corect ceea ce se întâmplă și știu să aleagă soluția optimă pentru viața lor.

„La fel este și cu drumurile, începând cu aleile din parc și continuând cu străzile și cu autostrăzile.

Vâlcenii aleg traseul Râmnicu Vâlcea-Tigveni așa cum știm deja de peste douăzeci de ani. Pentru această soluție trebuie să luptăm cu toții, autorități publice și cetățeni, instituții și firme vâlcene, toate interesate de conexiunea cu autostrada care ne duce în Europa.

Am scris în repetate rânduri aici, pe acest subiect. Am cerut informații de la ministerul de profil punând întrebări în Parlamentul României sau discutând direct cu responsabili de vârf din această instituție. Am descoperit cu acest prilej că nu există o acțiune concertată a mediilor politice, administrative și economice din județul nostru pentru obținerea unei decizii guvernamentale de realizare a drumului expres care să lege municipiul Râmnicu Vâlcea de autostrada Sibiu-Pitești. Presa comunică publicului că secțiunea 4 din această autostrada (Curtea de Argeș-Tigveni) se va finaliza în curând. Ceea ce nu știm cu adevărat este dacă legăm Râmnicu Vâlcea de autostradă cu un drum expres sau nu”, a încheiat deputatul vâlcean.