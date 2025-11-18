DOTAREA SANITERM SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII

Numele proiectului de investiție: “ DOTAREA SANITERM SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: SANITERM SRL

Contract de finanțare: 1786.1./i3/c9 din 06.03.2025

SANITERM SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „DOTAREA SANITERM SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Obiective pe termen scurt:

Extinderea portofoliului de clienti prin adoptarea tehnologiilor digitale.

Cresterea gradului de satisfactie al clientilor prin imbunatatirea serviciilor de asistenta pentru clienti.

Investirea in tehnologie avansata pentru a imbunatati eficienta si calitatea serviciilor

Implementarea de noi sisteme de gestionare a clientilor pentru a imbunatati experienta acestora

Imbunatatirea proceselor interne pentru a creste eficienta si satisfactia clientilor.

Extinderea ofertei de servicii pentru a acoperi o gama mai larga de nevoi in domeniul certificarii performantei energetice a cladirilor

Cresterea vizibilitatii firmei prin campanii de marketing eficiente.

Obiective pe termen mediu:

Implementarea de noi tehnologii de evaluare si certificare energetica in urmatorii 3-5 ani.

Diversificarea serviciilor oferite in domeniul consultantei in eficienta energetica

Extinderea echipei cu personal specializat in domeniu

Implementarea de noi tehnologii si proceduri pentru a mentine firma la standardele actuale ale industriei.

Obiective pe termen lung:

Cresterea prezentei firmei pe plan regional prin deschiderea de noi locatii.

Colaborarea cu autoritatile locale pentru a promova obiectivele nationale si globale de reducere a emisiilor de carbon prin promovarea eficientei energetice in sectorul imobiliar

Mentinerea pozitiei de lider in domeniu prin excelenta in prestarea serviciilor si inovatie continua.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 179.053,00 lei;

Asistenţă financiară nerambursabilă: 147.386,00 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 16.377,00 lei

Loc de implementare: Sat Olteni, nr. 208BIS, Comuna Bujoreni, cod postal 247065, Judet Valcea

Data începerii proiectului: 07.03.2025

Data finalizării proiectului: 06.12.2025

Date de contact:

SANITERM SRL

Sediu: Str. General Magheru nr. 5, bloc C, scara C, ap. 10, Mun. Ramnicu Valcea, Judet Valcea

Persoană de contact: OGASEANU VALENTIN-ADRIAN

Număr de telefon: 0745657098

E-mail: ogasanu@yahoo.com