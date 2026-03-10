Șapte firme mari din Nordul Râmnicului rămân fără apă. Când, cât?👇🏻👇🏻👇🏻

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de blindare a conductei de apă potabilă din OL 114mm (branșament Punct Termic SC Velpitar), de pe rețeaua de distribuție apă potabilă din OL 400/350 mm existentă în Râmnicu Vâlcea, strada Timiș, în data de 11.03.2026, în intervalul 1000–1400, se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii de pe strada Timiș: SC Europan Prod SRL, SC United SRL, SC Sorival SRL, SC Proex SRL, SC Almaza Com SRL, SC Mustata Construct SRL, SC Anabella SRL-Fravil SRL (parțial).

Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Vă mulțumim pentru înțelegere!