Piața Ostroveni și trei blocuri din vecinătate, opt ore fără apă

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de dezafectare a legăturilor vechi existente pe conducta din OL D 400 mm aflată pe strada Ostroveni, Râmnicu Vâlcea, în data de 18.09.2025, între orele 1000– 1800, se va întrerupe furnizarea apei potabile la utilizatorii existenți pe strada Ostroveni, tronson cuprins de la Bulevardul Tineretului până la intersecția cu strada Lucian Blaga – Bloc A13, A14, A15, Piața Ostroveni și complexul comercial din Piața Ostroveni.

Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.