România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2025

Rotterdam, 02.12.2025

Echipa națională feminină de handbal a României și-a asigurat calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial, un rezultat care reflectă progresul constant și maturitatea acestei generații remarcabile. Parcursul din faza grupelor a confirmat un adevăr esențial, România rămâne un nume respectat și admirat în handbalul mondial.

Performanță construită prin muncă și unitate

Această calificare nu este doar o simplă reușită sportivă, ci rezultatul unui proces complex de pregătire riguroasă, de consolidare a grupului și de reconstruire a încrederii în propriile forțe.

Jucătoarele echipei naționale au demonstrat caracter, determinare și capacitatea de a face față situațiilor dificile, în timp ce staff-ul tehnic a creat un mediu competitiv și susținător, care a permis echipei să evolueze și să obțină performanțe notabile.

Obiectivul pentru grupele principale

Pentru următoarea fază a competiției, obiectivul este clar, menținerea unui nivel ridicat de joc, abordarea fiecărui meci cu seriozitate și dăruire, și reprezentarea României cu mândrie și respect pe una dintre cele mai importante scene ale handbalului feminin mondial.

Mulțumiri pentru susținerea exemplară a suporterilor români

Echipa națională transmite mulțumiri sincere tuturor suporterilor români, din țară și din diaspora, care au susținut echipa exemplar la fiecare meci disputat până acum.

Prezența lor în tribune, energia lor inepuizabilă și modul în care au cântat, au încurajat și au creat o atmosferă electrizantă au fost apreciate nu doar de echipă, ci și de organizatori, adversari și publicul internațional.

Suporterii români au demonstrat, încă o dată, că sunt un model de pasiune, fair-play și devotament, transformând fiecare meci într-o sărbătoare a handbalului și a identității naționale.

Suntem convinși că vor continua să susțină echipa cu aceeași dăruire și admirație și în grupele principale, fiind adevăratul nostru „jucător în plus”.

România merge mai departe

România continuă să lupte, să inspire și să reprezinte cu mândrie tricolorul național.

Federația Română de Handbal