De la clădire istorică, la standarde europene! „Spitalul Vechi” este aproape gata!

Am vizitat ieri șantierul de la Spitalul Vechi (Corpul C5) din Râmnicu Vâlcea și mă bucur să vă spun că suntem pe ultima sută de metri cu acest proiect.

Lucrările de modernizare au depășit pragul de 90%, iar echipa de peste 70 de oameni lucrează intens la ultimele detalii și finisaje.

S-au investit aici aproape 20 de milioane de euro pentru a reda viață unei clădiri de patrimoniu și, mai ales, pentru a le oferi vâlcenilor condiții medicale moderne.

Prin acest proiect, nu doar au fost reabilitați pereții, ci se vor dota și secțiile cu mobilier și aparatură medicală de ultimă generație.

În prezent, se fac ultimele probe la instalațiile sanitare și electrice, se retușează finisajele interioare și exterioare, astfel încât totul să arate impecabil. În scurt timp, vom avea un spital nou, modern, care să ofere toate condițiile medicale pacienților vâlceni.

Nu ne oprim aici cu investițiile! Vom continua lucrările și la Corpul C6, astfel încât să avem întreg ansamblul spitalului modernizat.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea