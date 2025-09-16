PUNCTAJ MAXIM PENTRU ECHIPELE DE JUNIORI ALE SCM RÂMNICU VÂLCEA ÎN SERIILE CAMPIONATELOR NAȚIONALE U17 ȘI U19 LA FOTBAL

După patru etape trecute din Campionatele Naționale de fotbal juniori U17 și U19, echipele clubului SCM Râmnicu Vâlcea conduc seriile din care fac parte, având punctaj absolut.

☑La U17, duminică, 14 septembrie, SCM a câștigat cu 4-1 partida cu ACS Unirea Bascov, jucată acasă, în etapa 4-a, seria 6. În etapele anterioare: 2-0 cu CSS Târgoviște(a), 4-0 cu CN Dinicu Golescu Câmpulung Muscel(a), 3-1 cu AFC Câmpulung Muscel 2022(d).

👉Lot juniori U17 al SCM Râmnicu Vâlcea: Portari – Ioan David Țuca

Fundași – Denis Ștefan Cocoș, Ștefan Eduard Marinescu, Alexandru Necula, Darius Gabriel Persu, Nectarie Matteo Sima

Mijlocași – Ștefan Rareș Alexoiu, Eric Denis Ioan Angheluș, Eduard Constantin Bodescu, Teodor Nicolae Chirea, Ștefan Diaconu, Ștefan Emilian Grigore, Enzo Nicolas Irimia, Nicholas Gabriel Puful, Andrei George Udrescu, Eduard Mihai Vîşcă

Atacanți – Darius Andrei Georgescu, Alexandru Emanuel Pădureanu

☑Tot în etapa 4-a, la U19, SCM Râmnicu Vâlcea – ACS Unirea Bascov 4-0. În precedentele trei meciuri, vâlcenii au învins cu 9-1 CSS Târgoviște(a) , 12-0 CN Dinicu Golescu Câmpulung Muscel(a) și 3-0 cu AFC Câmpulung Muscel 2022(d).

👉Lot juniori U19 SCM Râmnicu Vâlcea: Portari – Yanis Constantin Filigeanu, Cristian Maximilian Marinescu

Fundași – Adrian Valentin Creangă, Eduard Gabriel Dobrin, Radu Andrei Maria, Florin Alexandru Piloiu, Mihai Cristian Popa, Sorin Denis Scoică

Mijlocași – Mihnea Mihai Alevizache, Vlad Constantin Marinescu, Ionuț Sebastian Moldovan, Constantin Alexandru Nuțoaia, Ioan Sebastian Predescu, Ioan Alexandru Saraolu

Atacanți – Yanis Alexandru Ciobanu, Vlad Nicolae Ciortan, Marian Ion Iliuță, Andrei Stefan Ionica,, Denis Gabriel Spîrleanu, Voiculescu Eduard Andrei Voiculescu.

👉Antrenorii celor două grupe de juniori sunt Marius Pufu și Dumitru Teleșpan