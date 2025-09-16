De azi începe Săptămâna Europeană a Mobilității

Reprezentanții vâlceni ai Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate ne-au adus la cunoștință că în perioada 16 – 22 septembrie 2025, se va desfășura o nouă ediție a Săptămânii Europene a Mobilităţii, tema din acest an fiind ”Mobilitate pentru toți”.

Săptămâna Europeană a Mobilităţii oferă oportunitatea de a iniția o serie largă de activități și pune la dispoziție o platformă destinată promovării inițiativelor proprii în materie de mobilitate urbană durabilă. „Mobilitate pentru toți!” înseamnă transport disponibil, accesibil, la prețuri convenabile, sigur și durabil pentru toată lumea, indiferent de venit, loc, gen sau abilități.

„Săptămâna Europeană a Mobilităţii încurajează municipalitățile înscrise în program să introducă și să promoveze măsuri privind transportul durabil și să invite cetățenii să testeze variante alternative la utilizarea autoturismelor”, a precizat directorul executiv ANMAP Vâlcea, Alin Voicescu.

Primăriile/autoritățile locale , care doresc să participe în cadrul acestui eveniment, se pot înscrie cu inițiative/acțiuni/evenimente pe platforma mobilityweek accesând link-ul https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=ro

Organizațiile non-guvernamentale, unitățile de învățământ, companii și alte entități private se înregistrează pe platforma mobilityweek accesând un alt link https://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php