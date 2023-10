Annabella și Boromir la Târgul Internațional ANUGA 2003 din Köln

Tradiție și Gust Autentic Românesc, în inima Europei

La Köln, Germania, între 7 și 11 octombrie 2003 a avut loc Târgul Internațional ANUGA, cea mai mare și importantă expoziție mondială din industria alimentară.

ANUGA este renumit pentru atragerea producătorilor de produse alimentare de înaltă calitate din întreaga lume iar anul acesta târgul mondial a depășit toate prognozele prin numărul record de vizitatori, aproximativ 140.000 din 200 de țări, și peste 7.900 de expozanți din 118 state. Procentul de expozanți străini a fost de 94%, iar pe partea vizitatorilor, s-a înregistrat un nivel record de 80%.

Printre expozanți, la loc de cinste, am regăsit firmele vâlcene Râureni (Annabella) și Boromir.

Cu o istorie îndelungată în producția de alimente de calitate, Râureni a adus gustul autentic românesc în inima Europei, impresionând vizitatorii și jurnaliștii din întreaga lume. În calitate de participant, Râureni și-a prezentat gama variată de produse, de la dulceața incredibil de fină și delicată la gemuri catifelate și texturate, de la specialități gourmet la mâncăruri gata preparate din legume, de la sucuri de mere și compoturi de fructe la legume crocante și delicioase, în oțet sau saramură, obținute din surse locale.

„Prezența Râureni la târgul ANUGA, din ediția aceasta, cu stand individual este o mare mândrie și bucurie pentru noi. De-a lungul anilor, am participat cu stand în cadrul Pavilionului României, însă anul acesta am făcut pasul de a participa și cu un stand propriu, ceea ce arata maturitatea la care a ajuns brandul Râureni” ne-a declarat Ana-Maria Buican – Export-Import Manager al firmei vâlcene.

Râureni, unul dintre cele mai longevive branduri românești, a fost întotdeauna dedicat conservării tradițiilor culinare autentice iar interesul crescut din partea clienților internaționali a fost o confirmare a valorii produselor lor. Prin exportul produselor Râureni, compania și-a propus să ducă gustul autentic românesc în casele comunităților conaționalilor din străinătate și să ofere un gust autentic în lumea gastronomiei internaționale. Cu prezență în 32 de țări de pe 4 continente, inclusiv pe piețe precum Germania, Italia, Spania, Anglia, SUA, Canada, Australia și Japonia, Râureni a demonstrat că este gata să se extindă și mai mult pe piața internațională. Cu fiecare export, ei aduc bucurie și nostalgie în casele a mii de români plecați departe de țara natală, amintindu-le de aromele autentice și tradițiile gastronomice românești. Compania are în vedere o prezență și mai puternică la următoarea ediție ANUGA, cu un stand mult mai mare, pentru a face față cererii tot mai mari din partea clienților și distribuitorilor internaționali. Râureni rămâne o sursă de mândrie pentru România și un exemplu pentru companiile autohtone care doresc să-și promoveze produsele și tradițiile culinare pe plan internațional. Râureni este gata să continue să încânte lumea cu gustul autentic românesc, perpetuând istoria bogată și o viziune puternică prin care promovează România în fiecare colț al globului.

La un alt stand impresionant, Boromir și-a prezentat gama diversificată de produse de panificație și patiserie, de la croissante fine până la cozonaci delicioși și produse de patiserie tradiționale. Prin prezentarea produselor de panificație și patiserie de calitate superioară, Boromir a captat imediat atenția vizitatorilor și a străinilor dornici să descopere aromele României. Firma Boromir mândră reprezentantă a Vâlcii, a adus o notă de eleganță culinară românească la ANUGA 2023 și a demonstrat că produsele noastre de panificație și patiserie pot cuceri gusturile lumii.

Anna și Dora Pelshenke – Corespondenți Germania