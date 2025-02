”Pietre în buzunar” și ”Dragoste”, cele două spectacole, pe lista juriului de nominalizare UNITER

Email the Author

Faptul că spectacolele Teatrului Anton Pann, prin calitatea lor și jocul de excepție al actorilor, atrag atenția criticilor de specialitate de la an la an nu poate decât să ne bucure, de aceea le dorim succes actorilor care vor evolua în cele două spectacole: Cosmin Teo Pană și Codrin Boldea în ”Pietre în buzunar” și celor din spectacolul ”Dragoste”: Reka Szas, Alexandru Beteringhe, Bianca Cuculici, Codrin Boldea, Rusalina Bona, Cosmin Teodor Pană, Andrei Cătălin și Kostas Mincu.

Marți 11 februarie, juriul de nominalizare al Galei Premiilor UNITER 2025, format din criticii: Daria Ancuța, Doru Mareș și Maria Zărnescu, va fi prezent la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea pentru a viziona două spectacole, cu scopul selecționării acestor producții teatrale în cadrul Galei Premiilor UNITER din acest an. De la ora 13.00 se va juca ”Pietre în buzunar” de Marie Jones, spectacol în regia lui Vlad Trifaș, iar de la ora 19.00, spectacolul ”Dragoste” după povestiri de Cehov, regia Andrei și Andreea Grosu, spectacol cu care Teatrul Anton Pann a participat în anul 2024 la cel mai important eveniment teatral din România, Festivalul Național de Teatru(FNT). Pe parcursul anilor, Teatrul Anton Pann a avut 5 prezenţe la Gala Premiilor UNITER (Oscarul Teatrului românesc) și 5 la Festivalul Național de Teatru.

