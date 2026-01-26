O GRĂDINIȚĂ DE NIVEL EUROPEAN „ȘCOALĂ ETWINNING 2025-2026” ȘI ACTIVITĂȚI CARE SUSȚIN DISTINCȚIA PRIMITĂ

În data de 21 ianuarie 2026, Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Structură a Seminarului Teologic Ortodox Sf. Nicolae, Rm. Vâlcea a găzduit Cercul pedagogic al educatoarelor 6.

Tematica cercului a cuprins:

Jocul – instrument fundamental în cunoașterea și dezvoltarea copilului;

Activitățile integrate STEM/STEAM;

Proiectul județean de lectură „Vocea Cărților”.

Cu această ocazie, Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată s-a pregătit, așa cum a știut mai bine. Dacă pentru materialele de prezentare, doamnele au punctat activități (obligatorii/ la alegere/ din serbări), susținute la grupă și în proiectele de colaborare (locale/ județene/ eTwinning „Playing together outdoors”), la care au participat pe parcursul anului școlar; pentru activitatea de menținere a unui climat de interes și relaxare, doamnele profesor pentru învățământ preșcolar au desfășurat, ele însele – jocuri.

Fiind o grădiniță cu program prelungit, o tură a pus în scenă povestea „Ridichea uriasă”, iar cealaltă tură a realizat un joc muzical cu păpuși. Activitățile organizate au scos în evidență eul de copil din adult și faptul că acesta face parte integrantă din activitățile desfășurate în grădiniță.

Și cum o grădiniță de nivel european „Școală eTwinning 2025-2026”, are misiunea de a colabora și a realiza activități în echipă, nu doar cadrele didactice au participat, ci întregul personal al grădiniței: administratorul a făcut parte din piesa de teatru, mecanicul a fost fotograful profesionist, iar restul personalul nedidactic s-a ocupat de amenajarea sălii de experimente – atelierul de lucru din program și curățenia spațiului.

Din păcate, succesul activității, nu a putut fi promovat în cadrul Seminarului online „Școlile eTwinning: de la rol la impact”, care s-a desfășurat în data de 22 ianuarie 2026 și la care a participat reprezentantul grădiniței, etwinnerul desemnat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, dar promitem să o facem în viitor.

