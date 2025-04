O asociație de proprietari din Brezoi riscă să rămână, de luni, fără apă

Email the Author

Email the Author

About Alin Emilian Tudoroiu,

„ Cu toate că Apavil a întreprins toate demersurile legale de recuperare a creanței pe cale amiabilă, respectiv notificări, invitații la conciliere, acordarea posibilitatii de plată eșalonată, amânarea debranșării de la rețea, asociația de proprietari nu a apreciat eforturile Operatorului regional, achitând lunar o valoare mai mică decât valoarea facturilor emise, astfel că debitul a crescut de la o lună la alta. Asociația a fost notificată periodic, ultima Notificare transmisă și confirmată de primire fiind înregistrată sub nr. 70093 /07.03.2025.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.