După 40 de ani,

Curtea Liceului din Horezu a fost modernizată!

Liceul „Constantin Brâncoveanu” este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oltenia cu aproape 2.000 de elevi, iar aceștia au nevoie de condiții bune.

Astăzi am fost aici, alături de domnul primar Nicolae Sărdărescu, să vedem rezultatul unei investiții realizate cu fonduri de la Consiliul Județean Vâlcea, în valoare de cca. 700.000 lei.

Lucrările au fost executate de colegii de la RAJDP Vâlcea și au constat în:

✅ 2.500 mp de asfalt nou în curtea liceului

✅ 125 ml de borduri montate

✅ locuri de parcare amenajate

✅ 530 ml drum de acces asfaltat către terenul de sport

Este o investiție pe care noi am promis-o și iată că am reușit să o realizăm chiar înainte de începerea noului an școlar.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea