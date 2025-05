Noua creșă din Goranu va fi prezentată public în cadrul „Zilelor porților deschise”

Email the Author

Pentru anul școlar 2025 – 2026, Municipalitatea Râmnicului are disponibile 580 de locuri în 7 creșe; 185 dintre acestea au fost deja ocupate în urma procesului de reînscriere a copiilor intrați în anii anteriori în sistem.

Evenimentul „Zilele porților deschise” la Creșa Goranu este corelat cu campania de înscriere a copiilor la creșe, care a început pe 26 mai și se va încheia pe 6 iunie. Cei care doresc să-și înscrie copiii în sistemul public de educație ante-preșcolară sunt așteptați în această perioadă la creșa de pe strada Morilor între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 17.00 de luni până joi și între orele 9.00 – 13.00 vinerea. Documentele necesare (cererea de înscriere, criteriile de departajare, adeverințe și declarații pe proprie răspundere etc.) pot fi consultate și descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro, urmând calea „Administrația Locală / Direcții și Servicii / Creșa Râmnicu Vâlcea”.

