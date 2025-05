Email the Author

După ce timp de șapte ani tarifele de acces au rămas neschimbate, începând cu acest an, prin HCL nr. 382/2024, acestea au fost majorate ca urmare a creșterilor constante ale prețurilor la utilități din ultimii ani. Astfel, costul biletelor va fi de 20 lei pentru adulţi și copii peste 14 ani şi de 10 lei pentru copii cu vârsta între 5 şi 14 ani, copiii sub 5 ani având intrarea gratuită. Tot de gratuitate la intrarea în ştrand se bucură în continuare şi pensionarii din Râmnicu Vâlcea (prezentând cuponul de pensie şi actul de identitate), în fiecare zi de luni până joi.

Și tot duminică se va deschide și Ștrandul Ostroveni pentru sezonul estival 2025. Baza de agrement din sudul Râmnicului oferă turiștilor două bazine cu apă sărată și două bazine cu apă dulce, acestea din urmă prevăzute cu fântâni arteziene și amenjări specifice pentru copii. Apa sărată este adusă de la Ocnele Mari și are proprietăți curative deosebite, fiind recomandată pentru afecțiuni reumatismale. Baza de agrement are acoperire WiFi gratuită, precum și o zonă sportivă alcătuită din terenuri de fotbal și tenis de câmp dotate cu nocturnă, lângă care este amenajat și un loc de joacă pentru copii cu tobogan, leagăne și trambulină.

Primăria municipiului a pregătit mai multe evenimente dedicate Zilei Copilului, ce urmează a se desfășura în acest week-end. Astfel, sâmbătă, 31 mai, începând de la ora 19.00, în Scuarul Mircea cel Bătrân, sub genericul „Ziua Elevilor Vâlceni” se va desfășura un spectacol având ca protagoniști artiștii The Urs și Rareș; accesul la concerte este liber.

