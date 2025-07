Manuel Lettenbichler liderul Red Bull Romaniacs 2025, la jumătatea raliului

Joi, 24 iulie, concurenții celei de a 22-a ediții a Red Bull Romaniacs au ajuns în Râmnicu Vâlcea, la finalul celei mai lungi zile din raliu. Manuel Lettenbichler (Germania, KTM) a fost cel mai rapid atât în prima cât și în a doua zi de off-road, și are un avans de 16min 48sec în fața lui Billy Bolt (Marea Britanie, Husqvarna). La clasa Adventure Ultimate, românul Krisztian Tompa se află pe trei, la doar o secundă de ocupantul locului doi, Jonny Walker (Marea Britanie, Triumph).

Cum majoritatea claselor au avut de parcurs aproape 200 de km, în total, în prima zi de maraton, când raliul a ajuns de la Sibiu la Râmnicu Vâlcea, aceasta a fost cea mai lungă zi din ediția numită ”Game changer”. Concurenții de la Gold și-au făcut încălzirea matinală cu o secțiune numită „Twister” iar deschizătorul de pluton a fost Manuel Lettenbichler. Bavarezul a trebuit să rămână concentrat pe durata întregi zile și să nu cedeze în fața lui Teo Kabakchiev (Bulgaria, Sherco), a lui Billy Bolt și a lui Mario Roman (Spania, Sherco), care sunt la vânătoare de secunde.

Bolt a terminat pe locul doi reușind să își gestioneze resursele, deși și-a pierdut camelbak-ul în prima parte a zilei. Mario Roman s-a clasat al treilea și ocupă locul patru la general, fiind la 4 minute în spatele coechipierului său de la Sherco, Teodor Kabakchiev.

#1 Manuel Lettenbichler: „Per total, a fost o zi rapidă. Pentru că este uscat, ritmul e super rapid, așa că nu e timp pentru greșeli. A fost o zi lungă, cu siguranță. Sunt bucuros că nimeni nu m-a depășit și că am terminat primul. Pentru etapa de maraton nu am prea multe de făcut la motocicletă. Nu am căzut după service point, așa că totul arată bine pentru revenirea la Sibiu.”

La Râmnicu Vâlcea au ajuns doar concurenții, aceștia urmând să se întâlnească cu echipele de asistență tehnică aproximativ la jumătatea traseului zilei trei. Asta înseamnă că au trebuit să se menajeze atât pe ei cât și motocicletele pentru că au avut la dispoziție resurse limitate pentru a-și remedia eventualele probleme tehnice înainte de a lăsa motocicleta în parcul închis. Praful din ultima parte a traseului zilei a doua a făcut ca multe dintre filtrele de aer să arate, la final, ca după o zi în deșert.

Între podurile Carol I și Vinerii Mari, din Râmnicu Vâlcea, fix pe malurile râului Olănești, concurenții veniți din 63 de țări, au trebuit să facă un ultim efort. Unele obstacole arătau ca un test de echilibru, în timp ce altele au fost un test de andurnață. Să mai vezi că încă mai poți și la finalul unei zile extrem de lungi, în care 80% dintre riderii de la Gold (cel mai dur traseu din raliu) au ajuns la finiș.

Emanuel Gyenes a pierdut timp, neputând să depășească în zonele în care clasa Silver se intersecta cu Bronze, sătmăreanul ocupând în prezent locul 19 în clasamentul general. David Ignat este cel mai bine clasat rider român de la clasa Silver, fiind pe locul patru, la 17 minute de podium.

Clasa Silver este condusă de costaricanul Justin Elizondo, iar pe doi se află suedezul Eddie Karlsson, care a decis să concureze la Silver cu o motocicletă electrică.

Surpriza vine din partea lui Krisztian Tompa, care ocupă locul trei la Adventure Lite, fiind la doar o secunda în spatele lui Jonny Walker. Românul este multiplu campion național și est-european de motocros, și se află pentru prima dată la o cursă atât de lungă, precum Red Bull Romaniacs, care este format dintr-un prolog și patru zile de off-road.

A treia zi de off-road este cea mai ușoară din cea de a 22-a ediție a raliului, însă distanțele vor fi similare cu ziua a doua, cu un total de 181 km pentru clasa Gold, spre exemplu. Sâmbătă, 26 iulie, sunt pregătite trasee tehnice, iar ziua a patra de off-road se va termina pe Dealul Gușteriței, unde riderii de la Gold vor trebui să parcurgă de trei ori urcarea aproape verticală.

Red Bull Romaniacs pune la dispoziție autobuze speciale pentru accesul la finiș-ul din Gușterița – sâmbătă, 26 iulie

Pentru a face accesul cât mai ușor și pentru a evita blocajele rutiere în zona Gușterița, organizatorii anunță că vor pune la dispoziția spectatorilor autobuze speciale.

📍Punct de plecare: Stația Gara Sibiu

📌Destinație: Finish Red Bull Romaniacs – Gușterița

💸Preț bilet: 10 lei/persoană

Autobuzele vor circula între orele 09:00 și 18:00, cu plecare din stația Gara Sibiu de două ori pe oră, la fiecare fix și jumătate. De ce această măsură? Zona de la finiș este recunoscută pentru numărul mare de spectatori și pentru atmosfera unică pe care aceștia o creează. Totuși, capacitatea limitată de parcare face imposibilă gestionarea unui număr mare de autoturisme. Pentru a menține o desfășurare fluidă a traficului și pentru siguranța tuturor, accesul auto în zona Gușterița va fi restricționat. Pe traseu vor fi instalate două puncte de verificare și control, unde autoturismele vor fi întoarse din drum:

✅Intersecția str. Salcâmului cu str. Cireșului

✅Intersecția str. Răchitei cu str. Molidului și str. Salcâmului

Astfel, recomandăm tuturor fanilor să folosească autobuzele puse la dispoziție. Acestea asigură transport direct și comod către zona în care îi veți întâmpina pe rideri, gata să își încheie cursa în stilul spectaculos care definește Red Bull Romaniacs. Finișul Red Bull Romaniacs nu este doar finalul unei curse, ci un adevărat festival al pasiunii pentru hard enduro – cu obstacole impresionante, emoții intense și moment memorabile alături de cei mai buni rideri din lume.

🚍Alegeți autobuzele special și bucurați-vă de show fără grija parcării!

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm să sărbătorim împreună campionii la Gușterița.