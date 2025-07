Manuel Lettenbichler la al șaselea titlu Red Bull Romaniacs

A 22-a ediție a celui mai dificil raliu hard enduro din lume a fost câștigată de bavarezul Manuel Lettenbichler. La clasa Silver, suedezul Eddie Karlsson s-a impus pe o motocicletă electrică, Sam Sunderland a câștigat Adventure Lite, iar Andrea Goga a devenit prima femeie care termină raliul la o clasă Adventure.

„Game Changer” (22-26 iulie), cum s-a numit ediția din 2025 a Red Bull Romaniacs, a debutat cu clasicul prolog din centrul Sibiului și a continuat cu patru zile de off-road, finișul celei de-a doua zile fiind chiar în centrul orașului Râmnicu Vâlcea. Concurenți din 63 de țări au avut un singur țel, să ajungă la celebra urcare aproape verticală de la finișul raliului, iar clasa Gold a făcut spectacol pe dealul Gușteriței, anul acesta urcarea trebuind să fie parcursă de trei ori. Ultima zi a fost cea mai tehnică, iar secțiuni precum ”Wolf´s Nest” (zonă stâncoasă pe o creastă), în care abilitățile de trial au fost valorificate la maximum, au alternat cu porțiuni rapide.

Manuel Lettenbichler a avut un raliu impecabil și pentru că a fost o ediție în care nu a plouat, atât el cât și Billy Bolt, Teo Kabakchiev și Mario Roman au avut un ritm extrem de rapid. Bavarezul de la KTM nu și-a asumat riscuri și a rulat mai mult singur de-a lungul raliului, doar în a treia zi întâlnindu-se cu Bolt în câteva secțiuni mai tehnice.

Datorită acestei victorii, Lettenbichler este mai aproape de recordul absolut deținunt de Graham Jarvis (7 victorii).

Câștigarea ediției „Game Changer” i-a adus lui Manuel Lettenbichler și titlul de Campion Mondial în Extreme Enduro Rally.

Manuel Lettenbichler #1: ”Este ireal, o nouă victorie. Nu mă așteptam. A fost o ultimă zi foarte tehnică, dar am putut să forțez și să mai mă distanțez de Billy. Vremea a ajutat, dar principalul lucru anul acesta a fost că a fost incredibil de aderent, iar acest lucru a făcut ca ritmul să fie mai rapid. Urcările pot deveni mai ușoare și toată lumea împinge mai mult, iar ritmul pur și simplu crește din ce în ce mai mult. Nu mă așteptam să mă descurc atât de bine, știam că toată lumea era însetată de victorie, sunt super fericit.”

Podiumul a fost completat de Billy Bolt (Marea Britanie, Husqvarna), câștigătorul Prologului, și de Mario Roman (Spania, Sherco). Spaniolul a făcut eforturi mari să își păstreze un ritm bun confruntându-se cu o gripă încă din prima zi de off-road.

În top cinci la clasa Gold s-au mai clasat Michael Walkner (Austria) și Graham Jarvis (Marea Britanie).

Câștigând ediția din 2008, pilotul britanic cu o vastă experiență în trial a demonstrat că putem face traseele mai tehnice. De-a lungul timpului, motocicletele și anvelopele au evoluat și continuăm să vedem că, pe lângă rezistența la Red Bull Romaniacs, este nevoie de un set complex de abilități, pentru a face dintr-un pilot de clasă Gold cel mai complet atlet din motociclism. Atât profesioniștii, cât și amatorii, care au abilități dezvoltate în off-road, nu ezită să și le pună în aplicare când este nevoie să ajute. Indiferent de colțul din lume de unde provin, riderii merg să ajute în diverse situații limită, iar cel mai des întâlnite în ultima vreme, sunt, din păcate, incendiile de vegetație.

Riderul român Zsolt Varga a reușit să termine raliul la clasa Gold, aceasta fiind cea mai tehnică ediție la care acesta a luat parte.

Motor electric câștigător la clasa Silver

Eddie Karlsson a câștigat raliul la clasa Silver concurând cu o motocicletă electrică, Stark Varg EX. Suedezul a schimbat între 6 și 9 baterii pe zi și, deși a făcut asta pe timpul lui, tot a reușit să se impună în cel mai strâns finiș din istoria clasei. Costaricanul Justin Elizondo s-a clasat al doilea, la doar 50 de secunde în spatele lui Karlsson.

Emanuel Gyenes a concurat și în acest an la clasa Silver și după ce s-a chinuit în mult praf, în prima zi de off-road, când a plecat de pe locul 37, nu a reușit să recupereze pe cât și-ar fi dorit. În final, singurul rider din lume, care a terminat toate edițiile de Red Bull Romaniacs, organizate până în prezent, s-a clasat pe locul 14.

Anul acesta, pe lângă cele cinci clase unde se concurează cu motociclete de enduro, au fost introduse și două clase pentru motocicletele din gama adventure și două pentru cele electrice.



Dublu câștigător al Raliului Dakar și campion mondial de rally-raid, Sam Sunderland (Marea Britanie) a revenit în cursele moto cu ocazia Red Bull Romaniacs și a câștigat categoria Adventure Lite cu un Triumph Tiger 900.

Sam Sunderland (#1 Marea Britanie): ”Îmi place foarte mult spiritul cursei, cred că voi reveni anul viitor. M-am simțit foarte bine și a fost fain să fiu iarăși într-o cursă.”

La aceeași categorie a concurat și Andrea Goga. În 2011 endurista din România termina pentru prima dată raliul la categoria Hobby Team, având-o coechipieră pe Sorina Sandu, iar acum a devenit prima motociclistă care ajunge la finiș pe o motocicletă din clasa adventure.

Pol Tarres (Andora) și Jonny Walker (Marea Britnaie) au avut un duel strâns pentru câștigarea clasei Adventure Ultimate, riderul Yamaha impunându-se în final cu doar 3min 43sec.

În categoria motocicletelor electrice, trei rideri români au terminat pe podium: Sebastian Dudaș, câștigătorul de la eMoto Expert, și Bogdan Cimpu și Ionuț Brinzea, locurile doi și trei de la eMoto Hobby, cei doi rulând cu un Can-Am Origin, o motocicletă al cărui profil te duce cu gândul la adventure bike.

Martin Freinademetz (fondatorul Red Bull Romaniacs):

„Aș dori să mulțumesc mult întregii echipe care a muncit din greu pentru ca acest eveniment să fie un succes. Sunt mândru că am avut 63 de națiuni prezente la Red Bull Romaniacs anul acesta și sunt recunoscător tuturor concurenților care călătoresc atât de departe pentru a fi la evenimentul nostru și celor care revin în fiecare an. Anul acesta a fost o schimbare radicală pentru noi și ceva ce mi-am dorit să fac de ceva vreme. Momentul a fost potrivit pentru a introduce noile clase de motociclete adventure și ne așteptam la aproximativ treizeci de participanți și am ajuns la un număr mai mult decât dublu. Există cerere pentru a merge cu motociclete de aventură pe teren mai dificil, există mulți piloți extraordinari pe motociclete mari și care merg foarte repede, așa că a fost un succes foarte mare. Aș dori să le mulțumesc acelor nume mari care au câștigat titluri în alte competiții pentru că au venit și au concurat pe traseele noastre, cum ar fi Johnny Aubert și Sam Sunderland. Suntem bucuroși că i-am acordat lui Mani Lettenbichler titlul de campion mondial la Enduro Extrem, îl merită. Vom continua să dezvoltăm sportul într-un mod creativ și într-un mod care va atrage noi piloți care doresc să concureze în aceste evenimente.”

Rezultate complete găsiți accesând: https://www.redbullromaniacs.com/results/2025/day4/official-overall