Magazine DIANA continuă extinderea rețelei în sudul țării cu magazinul nr. 89, la Brezoaele, în județul Dâmbovița

Printre punctele forte ale noii locații se numără oferta generoasă de carne și mezeluri marca DIANA, alături de pește și produse din pește sub brandul Pescăria Magic. Acestea sunt completate de o selecție variată de produse alimentare de la branduri cunoscute, precum și de articole de menaj, igienă, grădinărit și alte produse de uz zilnic, gândite să răspundă nevoilor complete ale gospodăriei.

Rețeaua de retail Magazine DIANA a inaugurat, în 23 mai, o nouă locație în satul Brezoaia, Comuna Brezoaele, județul Dâmbovița. Situat pe Strada Principală, nr. 454A, noul magazin are o suprafață de aproximativ 500 mp, integrând peste 6.000 de produse alimentare și nealimentare, atent selecționate. Accentul este pus pe prospețime, diversitate și prețuri competitive, într-o organizare intuitivă care face ca fiecare vizită la cumpărături să fie rapidă și plăcută.

