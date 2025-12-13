LIGA 3, SERIA 6. SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ LA SIBIU CU 4-2 ȘI TERMINĂ ANUL DETAȘATĂ PE PRIMUL LOC

SCM Râmnicu Vâlcea și-a onorat poziția în clasament, câștigând la Sibiu, într-o partidă cu șase goluri, două penalty-uri și o eliminare.

➡️N-a fost lejer la Sibiu, așa cum anticipam. Gazdele au condus la pauză cu 1-0, cu toate că dominarea a fost a vâlcenilor. Lucrurile s-au schimbat după pauză, când Bogdan Rusu a transformat două penalty-uri in doar cinci minute, pentru a întoarce scorul. În plus, un jucător de la Sibiu a fost eliminat, ceea ce a ușurat sarcina SCM-ului. Ivan a majorat diferența, dar Inter nu a renunțat, a dus scorul la 2-3, în minutul 90. Însă tot Ivan a liniștit lucrurile, cu golul patru în prelungirile meciului.

🔢Până la partida de astăzi de la Dăești, SCM Râmnicu Vâlcea deține un avans de 10 puncte în clasament.

➡️Celelalte două echipe vâlcene joacă astăzi, de la ora 14, ambele pe teren propriu:

👉Viitorul Dăești – Minerul Lupeni, la Fedeleșoiu

👉FC Păușești-Otăsău – Jiul Petroșani, la Pietrari.