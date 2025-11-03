LIGA 3, SERIA 6. FINAL DE TUR. SCM RÂMNICU VÂLCEA CONDUCE SERIA, DAR ȘI CLASAMENTUL INTERMEDIAR AL PLAY-OFF-ULUI CU SERIILE 5 ȘI 6

⚽ Ultima etapă a turului a permis distanțarea SCM Râmnicu Vâlcea la patru puncte de Jiul Petroșani, după ce minerii au remizat la Fărcășești, 2-2. Cu un joc solid, poate cea mai bună evoluție de până acum, vâlcenii au învins clar Mediaș, 3-1. Rezultate identice pentru celelalte două echipe vâlcene. 2-2, Păușești-Otăsău în deplasare, Viitorul Dăești pe teren propriu. SCM Râmnicu Vâlcea conduce seria, cu 27 puncte, cu 8 victorii și 3 egaluri în deplasare. FCPO, locul 6, Dăești, locul 11. Celelalte locuri de play-off sunt ocupate de Jiul, Mediaș și Lupeni.

🔢 Pe de altă parte, într-un clasament intermediar al actualelor ocupante de play-off, din seriile 5 și 6, care se vor împerechea după sezonul regulat, tot SCM Râmnicu Vâlcea este prima, cu 7 puncte.

Etapa 11

➡ SCM Râmnicu Vâlcea – ACS Mediaș 3-1(2-0). Au marcat pentru vâlceni Doman 2 și Rusu.

➡ Viitorul Dăești – ARO Câmpulung 2-2(1-1). Radu Bîrzan și Pîrvulescu au înscris pentru Dăești.

➡ Inter Sibiu – FC Păușești-Otăsău 2-2(1-0). Golurile oaspeților marcate de Streinu și Trașcă.

📍 Returul vine imediat. Vineri, 7 noiembrie, SCM întâlnește Jiul, în Zăvoi, într-o partidă care poate lămuri în mare măsură soarta seriei 6, cu o victorie a jucătorilor vâlceni. FCPO joacă la Fărcășești, iar Viitorul Dăești acasă cu Gilortul Târgu Cărbunești.