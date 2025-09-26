LIGA 3, ETAPA 6. SCM RÂMNICU VÂLCEA – INTER SIBIU, ORA 17, PE „MUNICIPAL”

⚽În Zăvoi vine astăzi un nume cu oarecare rezonanță în fotbalul românesc. Inter Sibiu s-a reînființat în 2020, după 20 de ani de absență, iar sezonul trecut a câștigat barajul de promovare în Liga 3. Actual, cu opt puncte, ocupă locul patru în clasamentul seriei 6, după ce etapa anterioară au remizat acasă cu Fărcășești, 1-1.

⚽Pentru SCM, meciurile cu echipe gen Sibiu, Fărcășești, Mediaș, Jiul, adică formații posibil de a intra în primele patru ale seriei, sunt importante pentru că pun in joc puncte cu care se va intra în play-off. De aceea este necesară victoria astăzi. În ceea ce privește primul „unsprezece” , din punct de vedere medical, un singur semn de întrebare, Doman. Altfel, vâlcenii, după victoria de la Dăești, sunt cu moralul sus și nu au chef de pierderi neprevăzute.

🙏Haide, Vâlcea! Și haideți la stadion, intrarea este liberă!

➡Celelalte două echipe vâlcene merg în Valea Jiului, sâmbătă, 27 septembrie, ora 17:

Jiul Petroșani – FC Păușești-Otăsău

Minerul Lupeni – Viitorul Dăești