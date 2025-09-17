JUCĂTOARE DE LA SCM RÂMNICU VÂLCEA SELECȚIONATE LA LOTURILE NAȚIONALE

Programul de pregătire al loturilor naționale de handbal feminin din această perioadă include și jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea.

👉Pentru partidele amicale de senioare România – Franța, de la Oradea, 18 și 20 septembrie:

🤾Rebeca Necula

🤾Asma Elghaoui

Desigur, antrenorul Florentin Pera, „principal’ al naționalei României.

👉Pentru pregătirea lotului național de tineret, Mioveni, perioada 15-21 septembrie:

🤾Sara Trușcă

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, următorea partidă din Liga Florilor va fi pe 27 septembrie, cu HC Zalău, în sala Traian.