  • JUCĂTOARE DE LA SCM RÂMNICU VÂLCEA SELECȚIONATE LA LOTURILE NAȚIONALE

Scris deGabriel Săndulescu, 17 septembrie 2025

Programul de pregătire al loturilor naționale de handbal feminin din această perioadă include și jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea.

👉Pentru partidele amicale de senioare România – Franța, de la Oradea, 18 și 20 septembrie:

🤾Rebeca Necula

🤾Asma Elghaoui

Desigur, antrenorul Florentin Pera, „principal’ al naționalei României.

👉Pentru pregătirea lotului național de tineret, Mioveni, perioada 15-21 septembrie:

🤾Sara Trușcă

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, următorea partidă din Liga Florilor va fi pe 27 septembrie, cu HC Zalău, în sala Traian.