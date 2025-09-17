Cum se obține certificatul energetic pas cu pas

Obținerea certificatului energetic pentru clădiri urmează o procedură clară, stabilită prin Legea 372/2005 (cu adăugirile și modificările ulterioare) și metodologia de lucru legală.

Procesul necesită colaborarea cu un auditor energetic atestat pentru clădiri și durează mai mult sau mai puțin timp, în funcție de ritmul de lucru al auditorului ales.

De exemplu, auditorii energetici atestați de la Reflex Architecture SRL București întocmesc certificate de performanță energetică, livrând documentele în maxim 24 ore în zona București și Ilfov (cu condiția să fi primit la timp copiile după actele necesare ale imobilului și să se fi efectuat vizita la proprietate pentru observații și măsurători.

De asemenea, aceștia mai întocmesc și alte documente, cum ar fi raportul de audit energetic și studii NZEB .

Iată pașii pentru a obține certificatul fără probleme și întârzieri.

Verificați dacă aveți nevoie de certificatul energetic

Înainte de a începe procesul, aflați că proprietatea dumneavoastră intră în categoria celor care necesită certificare obligatorie. Oricum, chiar dacă nu este cazul, este recomandat să obțineți acest act pentru că el nu costă mult, este valabil 10 ani și vă oferă o serie de informații utile despre proprietatea dumneavoastră imobiliară.

Clădiri care necesită obligatoriu certificat:

Apartamente și case la vânzare sau închiriere;

Clădiri noi la recepția lucrărilor;

Clădiri publice cu suprafața peste 250 m²;

Proprietăți care suferă renovări majore (o renovare majoră este acceea având costuri peste 25% din valoarea clădirii, exclusiv valoarea terenului).

Verificați exceptările:

Clădiri cu valoare istorică protejată;

Lăcașuri de cult;

Construcții temporare sub 2 ani;

Clădiri utilizate sub 4 luni pe an;

Clădiri independente sub 50 m².

Găsiți un auditor energetic atestat

Certificatul poate fi elaborat doar de auditori energetici pentru clădiri atestați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Nu puteți lucra cu arhitecți, ingineri sau alte persoane fără această atestare specifică.

Criterii de selecție:

Experiența în domeniu;

Claritatea tarifului și a duratei de realizare;

Recenziile altor clienți.

Pregătiți documentația necesară

Pentru elaborarea certificatului, auditorul va avea nevoie de documente tehnice despre proprietate. Cu cât documentația este mai completă, cu atât rezultatul va fi mai precis.

Auditorul energetic vă va informa de ce documente are nevoie.

Dacă nu aveți toate documentele, auditorul poate măsura și estima datele lipsă.

Programați vizita la fața locului

Auditorul va vizita proprietatea pentru a colecta o parte din datele necesare calculelor, pe care le va adăuga celor obținute din studiul copiilor după actele imobilului. Asigurați-vă că acesta va avea acces în toate camerele proprietății dumneavoastră.

Calculul performanței energetice

După vizită, auditorul va calcula performanța energetică folosind metodologia oficială de calcul. În cadrul acestui proces va folosi software specializat.

Elaborarea recomandărilor

Auditorul va identifica măsurile de îmbunătățire a performanței energetice și va calcula beneficiile acestora:

Tipuri de recomandări:

Îmbunătățirea izolației termice;

Schimbarea ferestrelor și ușilor;

Modernizarea sistemelor de încălzire/răcire;

Instalarea de sisteme de ventilare eficiente;

Utilizarea surselor regenerabile de energie.

Pentru fiecare recomandare se calculează:

Costul estimativ de implementare;

Economia anuală de energie;

Perioada de recuperare a investiției;

Reducerea emisiilor de CO2.

Înregistrarea și livrarea certificatului către client

Certificatul finalizat trebuie înregistrat în baza națională de date cu un cod unic:

Procesul de înregistrare:

Auditorul transmite certificatul către Ministerul Dezvoltării;

Se obține codul unic de înregistrare.

Utilizarea certificatului energetic

După obținere, certificatul poate fi folosit conform destinației:

Pentru vânzări:

Prezentați certificatul potențialilor cumpărători;

Includeți informațiile necesare din certificat în anunțurile imobiliare, conform legii;

Păstrați originalul pentru contractul final.

Pentru închirieri:

Includeți informațiile necesare din certificat în anunțurile imobiliare, conform legii;

Prezentați certificatul la vizionări;

Anexați o copie la contractul de închiriere.

Pentru renovări:

Folosiți recomandările din act pentru planificarea lucrărilor;

Solicitați oferte bazate pe măsurile sugerate;

Monitorizați îmbunătățirile după implementare.

Sfaturi pentru un proces fără probleme

Înainte de a începe:

Planificați obținerea certificatului cu timp suficient;

Comparați ofertele mai multor auditori;

Verificați referințele și calitatea lucrărilor anterioare.

În timpul procesului:

Fiți prezenți la vizita auditorului;

Puneți întrebări despre recomandări;

Solicitați explicații atunci când considerați necesar.

După obținere:

Verificați că certificatul are codul unic;

Păstrați toate documentele în siguranță;

Planificați implementarea recomandărilor prioritare.

Obținerea certificatului energetic este un proces standardizat care, urmărit corect, vă oferă informații valoroase despre proprietatea dumneavoastră și oportunități concrete de economisire a energiei.