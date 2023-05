Încep lucrările Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”

• evenimentul cultural de renume național, ajuns la ediția a XII-a, este programat a se desfășura la finalul acestei săptămâni, dar și la începutul celei viitoare

Începând de vineri, 12 mai 2023, la Râmnicu Vâlcea vor sosi, din multe județe ale țării, dar și din Capitală, participanții la cea de-a XII-a ediție a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”. Reuniunea de anvergură națională este organizată, ca și în anii anteriori, de Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”, în parteneriat cu Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea și Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici. Amfitrionul manifestărilor va fi scriitorul Ioan Barbu, inițiatorul acestei mișcări literar-artistice „cu respirație națională și internațională”, așa cum bine nota un coleg din presa scrisă.

Cum spuneam mai sus, la eveniment vor participa scriitori și artiști plastici din mai multe localități (și regiuni istorice) ale țării, dintre care am putea aminti: Oradea, Suceava, Târgu Secuiesc, Sibiu, București, Craiova, Pitești, Slatina, Bumbești-Jiu, Curtea de Argeș și, evident, Râmnicu Vâlcea (plus alte câteva localități din județul Vâlcea).

Publicăm, astăzi, programul complet al lucrărilor ce se vor desfășura în cadrul Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” din acest an.

Sâmbătă, 13 mai 2023

• 10.00 – 14.00, la Biblioteca Județeană Vâlcea: Scriitorii în Sesiune de autografe, cu prezentarea noutăților editoriale (După fiecare oră, pauză 10 minute)

• 16.00 – 18.30, la Biblioteca Județeană Vâlcea: Continuare Scriitorii în Sesiune de autografe, cu prezentarea noutăților editoriale.

Duminică, 14 mai 2023

• Între orele 11.00 – 19.00: Întâlnire în „Poiana de la Seaca” (în sudul stațiunii Călimănești – Căciulata). Reuniune câmpenească (la 15 kilometri depărtare de Râmnicu Vâlcea, în direcția Călimănești): Cenaclul literar „Rotonda valahă”. În program: poezie, cântec și momente folclorice.

Luni, 15 mai 2023

• 11.00 – 12.30, la Biblioteca Județeană Vâlcea: Scriitori din Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor, în Sesiune de autografe, cu prezentarea noutăților editoriale (Ioan Radu Văcărescu, Anca Sîrghie, Mihai Posada, Ilie Gorjan, Costel Nedelcu, Ioan Barbu)

• 12.30 – 14.00: Scriitorul Ioan Barbu la zi aniversară. Mesaje din partea colegilor

Emil Lungeanu: „Și îl iubim deoarece nenea Ioan Barbu este ca un viciu: după ce te-ai obișnuit cu el, nu-l mai lași. Însuși apelativul cu care a ajuns să fie desemnat vorbește de la sine, fiindcă ia să vedem: în afară de nenea Iancu și de nenea Barbu, mai știți voi în toată literatura română vreun nene?”. Moderatorul întâlnirii: Mihai Antonescu

• 14.00 – 15.30: „Excelent în literatură”. Scriitori și cărțile premiate cu Medalia Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, ediția a XII, mai 2023.

• 16.15 – 16.45, la Muzeul de Artă „Casa Simian”: Vernisajul expoziției de pictură Dalia Bialcovski: „Excelent în artele vizuale”

• 17.00 – 17.15, la Galeria de Artă: Vernisajul expoziției de pictură Florin Constantinescu

• 17.15 – 18.15: Concert aniversar „Tinere talente”



