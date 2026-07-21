Poliția la «muncă» în weekend. Peste 70 de șoferi au rămas pietoni

• aproximativ 800 de testări pentru consumul de alcool • 190.000 lei amenzi, în două zile, 158 doar pentru depășirea limitei legale de viteză

La finele săptămânii trecute, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, împreună cu polițiștii de ordine publică, au desfășurat acțiuni pe principalele artere de circulație din județ, având ca scop creșterea siguranței rutiere, prevenirea accidentelor și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. În cadrul activităților desfășurate au fost instituite filtre și efectuate controale în trafic, fiind realizate aproximativ 800 de testări pentru consumul de alcool și 17 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, dintre care 3 au avut rezultate pozitive.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 629 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 190.000 de lei. Cele mai multe, respectiv 158, au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză.

Totodată, au fost sancționate 26 de depășiri neregulamentare, 20 de motocicliști, 29 de bicicliști și 4 pietoni, restul sancțiunilor vizând alte abateri de la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au fost reținute 72 de permise de conducere, dintre care 26 pentru depășiri neregulamentare, 17 pentru depășirea vitezei legale, iar restul pentru alte abateri. Totodată, au fost retrase 44 de certificate de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor tehnice constatate.

În aceeași perioadă, au fost constatate 19 infracțiuni la regimul circulației rutiere, cele mai multe dintre acestea fiind pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere sau cu dreptul de a conduce suspendat, urmate de infracțiuni privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și alte fapte prevăzute de legislația rutieră.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea unităților de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, pe întreaga perioadă a festivalului Ride the Vibe, polițiștii au desfășurat activități de control pe drumurile publice din proximitatea evenimentului, unde au verificat zeci de motocicliști și au efectuat testări pentru depistarea consumului de alcool și a altor substanțe.

Respectarea regulilor de circulație reprezintă cea mai eficientă modalitate de prevenire a accidentelor rutiere.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, pentru depistarea și sancționarea celor care pun în pericol siguranța participanților la trafic.